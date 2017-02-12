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أحرقت سيارة زوجها لسبب بسيط

قامت امرأة جزائرية بحرق سيارة زوجها بسبب رفضه تسجيلها باسمها على الرغم من تهديداتها المستمرة له.
وفي التفاصيل فإن الزوجة اعترفت خلال مثولها أمام محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية بإقدامها على صب مادة البنزين، وإضرام النار داخل سيارة زوجها لتحولها إلى ركام.
وقامت المتهمة بجناية الحرق العمد بإرسال تهديدات إلى زوجها، تؤكد فيها أنها تنوي حرق السيارة إن لم يقم بتنفيذ طلبها بتسجيلها باسمها، لكنه لم يحاول منعها. وفوجئ الزوج في اليوم التالي بزوجته تنفذ وعيدها، ليقوم فوراً بالتبليغ عنها، ورفع دعوى مدنية عليها أدت إلى محاكمتها.
وأثناء مواجهة الجانبين، لم تحاول المتهمة التهرب من مسؤوليتها أمام القضاء، وأرجعت سبب فعلتها إلى نوبة غضب انتابتها نتيجة ضغوط نفسية تعاني منها، إضافة إلى توتر العلاقة بينها وبين زوجها، وعلى أساس الوقائع التمس ممثل النيابة بعد مرافعته توقيع عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً بحق المتهمة.

وكالات

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