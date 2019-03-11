أحرق منزل جيرانه وأطفالهم بداخله .. السبب صادم!

في واقعة صادمة .. أشعل رجل النار في منزل جيرانه ، وبداخله أطفالاً ، بعدما توهم أنه رأى شبحاً بداخله.



وقام كونغ فام، 32 عاماً، بصب جالونين من الديزل على الباب الأمامي لمنزل جيرانه، الواقع في ستوكتون بولاية كاليفورنيا، وأشعل النار به .



وبينما كان الرجل يسكب الوقود على باب المنزل، نقع نفسه في الوقود أيضاً، ومن حسن حظه وحظ أطفال الأسرة الذين كانوا نائمين في الداخل، أن الديزل لا يشتعل على الفور، وقالت خدمة الإطفاء، أنه لو استخدم البنزين لحدثت مأساة.



ورأت صاحبة المنزل النار التي كادت تحرق منزلها وأبلغت الشرطة، وعندما تم فحص كاميرات المراقبة شاهدوا الجار، وهو يصب الوقود على المنزل.



وقالت صاحبة المنزل أن “فام” أخبر الشرطة، أنه رأى شبحاً وكان يحاول التخلص منه، موضحاً أنه ليس لديه مشكلات مع أصحاب المنزل، وسيقوم بالاعتذار منهم.