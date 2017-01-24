أحدث صرعة سورية… مكاتب مراهنات لكرة القدم… ومراهق ينتحر بعد خسارته

قد لا يوجد مراهق لا تشغل باله كرة القدم لدرجة أن المقاهي تبدو عاجزة عن استقبال أولادها خلال مباريات الريال أو برشلونة.. وحتى فرق أخرى أوروبية.. وليت الأمر يقف عند هذا الحدّ فهذه اللوثة الرياضية تعدتها في تقليد الغرب إلى المراهنات والمضاربات على نتائج المباريات ولكن للأسف في بلدنا فإن شريحة المراهقين هي المستهدفة وهي الضحية أيضاً.

وفي التفاصيل التي توصل إليها فرع الأمن الجنائي بطرطوس أن الحدث رودي سعيد فياض أقدم على الانتحار بتاريخ 20/7/2016 وبالتحقيق حول الأسباب تبين أنه كان بسبب خسارته مبلغاً مالياً بالمراهنات على نتائج المباريات بكرة القدم ومطالبته بدفع المبلغ من أشخاص وتهديده بقوة السلاح في حال عدم دفع المبلغ.. ما أدى إلى إقدامه على الانتحار خوفاً من المذكورين.

ومن خلال المتابعات وتقصي المعلومات تبين أن موضوع المراهنات أصبح من المشكلات التي تهم الرأي العام لأنها أصبحت مصدر قلق لكثير من العائلات خوفاً على أولادهم.

وبالمتابعة تبين قيام عدد من الأشخاص المعروفين بإدارة لعبة المراهنات في مدينة طرطوس واللاذقية وحمص وتخصيص أشخاص يعملون لديهم لإغراء الشبان وطلاب المدارس بالمشاركة في تلك اللعبة لما تجنيه من مبالغ مالية كبيرة وقيام الكثير من الشبان والطلاب وحتى أصحاب الشهادات العليا بدفع مبالغ مالية لدى هؤلاء الأشخاص ومراهنتهم على نتائج المباريات تعرض معظمهم للخسارة المالية وقيام الأشخاص المشرفين على إدارة اللعبة بتشكيل عصابات أشرار مسلحة مهمتها الضغط على هؤلاء الشبان في حال تعرضهم للخسارة وعدم دفعهم المبالغ المستحقة بذمتهم وإجبارهم على التنازل عن أملاكهم أو وضع إشارات رهن عليها أو خطفهم حتى يتم تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.

كما تبين قيام بعض الشبان في مدينة طرطوس بإدارة هذه اللعبة ووضع مبالغ مالية لديهم مقابل المراهنة على نتائج المباريات التي ستقام لاحقاً وأن هذه المكاتب مرتبطة بمكاتب في مدينة اللاذقية وتبين أن مبدأ اللعبة هي الدخول على موقع (التايم سكور) للمراهنات العالمية حيث يتم تسجيل رقم حساب ويتجه الزبون إلى المكتب في طرطوس ويدفع المبلغ المراد المراهنة به ويتم تحويله إلى حسابه الشخصي بكلمة (Coin1 أو Coin2) أو حسب المبلغ المدفوع ويقوم المراهن بالدخول على الموقع واختيار المباراة وتوقع نتيجتها أو الأحداث الجارية فيها ويقوم بتثبيت المراهنة بكلمة (Plecebet) وبعد انتهاء المباراة يقوم الموقع بإصدار نسبة الربح (Rate) وهي أرقام تضرب بالمبلغ المراد المراهنة به وفي حال كان المراهن فائزاً يزداد رصيده من (الكوينات) وإذا أراد سحب المبلغ يقوم بالضغط على اختيار أمر السحب عندها يقوم الموقع بطرح المبلغ المسحوب من رصيد المراهن.. ويظهر ذلك على برنامج (ألكشير) لدى أصحاب المكتب عندها يقوم المراهن بمراجعة المكتب ويقبض المبلغ.

وخلال التحقيقات تبين وجود موقع آخر يدعى (وليم هيل) وهذا الموقع لا يتيح للمتصفح استخدام الحسابات مثل الموقع السابق حيث يقوم المراهن باختيار صور لبرنامج المباريات ويرسل تلك الصور المتضمنة توقعات المباريات مع نسبة الربح (Rate) ويرسلها إلى الشخص الذي يراهن عن طريقه ويطلق عليه اسم (ديلر) ويقوم الأخير بإرسال حرف (D) وتعني تثبيت الضربة عبر برنامج الواتس آب.

وتختلف هذه الطريقة عن سابقها بعدم دفع المراهنين للمبلغ المراد المراهنة به مسبقاً ويتواصل (Deler) بشخص آخر يسمى (Bigdeler) وهذه الطريقة هي خطرة وذلك بسبب تشكيل مجموعة مسلحة تقوم بتحصيل المبالغ التي خسرها المراهنون بالقوة.

تم توقيف عدد غير قليل من الأشخاص بهذا الموضوع وتم إحالتهم على القضاء.. كما تم اقتراح عدة إجراءات للحدّ من هذه الظاهرة الخطرة منها إغلاق المكاتب التي تقوم وتمارس هذه اللعبة في المحافظات كافة..

وكذلك متابعة الأبحاث اللازمة من فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي لمعرفة الجهات الداخلية والخارجية التي تشرف عليها وتديرها والمحطات والقنوات المرتبطة بها وإيقاف الاتصالات الخاصة بها كافة.

إضافة إلى إعداد كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لفرض غرامات عالية على القائمين عليها وبذلك يتم جني مبالغ كبيرة لمصلحة الخزينة.

المصدر: الوطن