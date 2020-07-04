أحد المعتدين جنسياً على قاصر سوري في قبضة الأمن اللبناني

ألقت قوى الأمن اللبناني القبض على أحد المعتدين جنسياً على قاصر سوري، فيما تلاحق 7 متورطين آخرين.



وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: «تداول عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فيديو يظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي بقاصر مجهول الهوية، ما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام».



وأضاف البلاغ أنه على الأثر ونتيجة الاستقصاء والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007.



وبحسب البلاغ أفاد القاصر «بأنه ومنذ حوالي السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002) على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه».



وادعت والدة القاصر على المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية.



وذكر البلاغ أنه «تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم وأودع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق مستمر من قبل القطعة المعنية».



وأثارت هذه الجريمة البشعة التي هزت لبنان ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها النشطاء عن استنكارهم لهذا الاعتداء الفاحش.



