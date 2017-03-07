أحبها بعد مكالمة فتزوجها رغم أنها تكبره بـ54 عاماً

وقع شاب أندونيسي يبلغ 28 عاماً في حب امرأة مسنة تكبره بـ54 عاماً وذلك إثر مكالمة هاتفية أدت إلى زواجهما ما أثار دهشة أفراد عائلته وجيرانه.

وفي التفاصيل فقد تلقى سفيان لوهو قبل نحو عام وهو عامل في مستودع في الجزيرة الإندونيسية مانتيهاج مكالمة من رقم غير معروف.

وبعد رده على الهاتف تأكد أن السيدة المتصلة طلبت الرقم الخطأ، وبدلاً من إغلاق الخط دخل الاثنان في حوار وبدأ كل منهما يعرف بنفسه للآخر ويتناقشان في أمور الحياة، من دون أن يدرك أي منهما أنه يتحدث إلى شريك مستقبله.

بعد أشهر من المحادثات عبر الهاتف، قرر سفيان تحديد موعد لمقابلة حبيبته، وسافر لمسافة 120 كيلو متراً إلى قرية ليليما في جنوب ميناهاسا، حيث تعيش مارثا بوتو المسنة التي غيرت حياته رأسا على عقب.

وبعد بضعة أشهر من اللقاء الأول قرر الحبيبان الزواج ودعا سفيان عائلته إلى بيت مارثا لخطبتها دون أن يكشف لهم عن عمرها، لتفاجأ والدته ماغدالينا (60 عاماً) أن ابنها يرغب في الارتباط بجدة ثمانينية. وأمام إصرار سفيان وافقت والدته على إتمام الزواج.

في 18 من شباط الفائت تزوج سفيان من حبيبته العجوز وانتشر خبر علاقتهما غير العادية في وسائل الإعلام الاجتماعية الإندونيسية، الأمر الذي جذب انتباه الصحافة الرسمية المحلية التي نشرت بدورها قصة الحب الغريبة.

وقال سفيان: إنه لم يسأل حبيبته يوماً عن عمرها، واعترف أنه شعر بالصدمة في بداية اللقاء عندما أدرك أنها جدة تبلغ من العمر 82 عاماً، ولكن ذلك لم يمنعه في الاستمرار في حبها بصدق ومواعدتها، ورغم فارق السن الكبير بينهما، يعيش الزوجان حياة هادئة يملؤها الحب والطمأنينة والبهجة.

وكالات