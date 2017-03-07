توجه حكومي لوقف دخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحلات التجارية داخل المدن
السيطرة على مبنى محافظة نينوى وفرع البنك المركزي والمتحف فى الموصل
ملاحقة فلول “داعش” في تدمر والقريتين ,إحباط هجوم نقطة عسكرية بدرعا البلد
الجيش على أعتاب نهر الفرات و«قوات التحالف» تقطع طريق الرقة ــ دير الزور
أنباء عن تطويق الجيش للقابون ولا اتفاق تهدئة شرقي العاصمة
أحرار الشام في أسوأ وضع منذ تشكيلها
نخبة من الجيش «تصطاد الدواعش» في الصحراء
عودة الاقتتال بين «تحرير الشام» و«الأحرار» في إدلب
اجتماع دولي في بروكسل «لدعم الملف الإنساني»
تدمير آليات لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وإيقاع قتلى ومصابين بينهم في دير الزور وريفي حماة وإدلب
مظاهرات نسائية في مدن تركية ضد سياسات اردوغان
العراق: السيطرة على حي الصمود وجسر الحرية في الموصل
نواب: إنتاج الفلاحين يذهب بين السماسرة والتجار
الجيش يقترب من مطار الجراح والخفسة في ريف حلب الشرقي
أنقرة: من المبكر الحديث عن تسليم الطيار السوري

أحبها بعد مكالمة فتزوجها رغم أنها تكبره بـ54 عاماً

وقع شاب أندونيسي يبلغ 28 عاماً في حب امرأة مسنة تكبره بـ54 عاماً وذلك إثر مكالمة هاتفية أدت إلى زواجهما ما أثار دهشة أفراد عائلته وجيرانه.
وفي التفاصيل فقد تلقى سفيان لوهو قبل نحو عام وهو عامل في مستودع في الجزيرة الإندونيسية مانتيهاج مكالمة من رقم غير معروف.
وبعد رده على الهاتف تأكد أن السيدة المتصلة طلبت الرقم الخطأ، وبدلاً من إغلاق الخط دخل الاثنان في حوار وبدأ كل منهما يعرف بنفسه للآخر ويتناقشان في أمور الحياة، من دون أن يدرك أي منهما أنه يتحدث إلى شريك مستقبله.
بعد أشهر من المحادثات عبر الهاتف، قرر سفيان تحديد موعد لمقابلة حبيبته، وسافر لمسافة 120 كيلو متراً إلى قرية ليليما في جنوب ميناهاسا، حيث تعيش مارثا بوتو المسنة التي غيرت حياته رأسا على عقب.
وبعد بضعة أشهر من اللقاء الأول قرر الحبيبان الزواج ودعا سفيان عائلته إلى بيت مارثا لخطبتها دون أن يكشف لهم عن عمرها، لتفاجأ والدته ماغدالينا (60 عاماً) أن ابنها يرغب في الارتباط بجدة ثمانينية. وأمام إصرار سفيان وافقت والدته على إتمام الزواج.
في 18 من شباط الفائت تزوج سفيان من حبيبته العجوز وانتشر خبر علاقتهما غير العادية في وسائل الإعلام الاجتماعية الإندونيسية، الأمر الذي جذب انتباه الصحافة الرسمية المحلية التي نشرت بدورها قصة الحب الغريبة.
وقال سفيان: إنه لم يسأل حبيبته يوماً عن عمرها، واعترف أنه شعر بالصدمة في بداية اللقاء عندما أدرك أنها جدة تبلغ من العمر 82 عاماً، ولكن ذلك لم يمنعه في الاستمرار في حبها بصدق ومواعدتها، ورغم فارق السن الكبير بينهما، يعيش الزوجان حياة هادئة يملؤها الحب والطمأنينة والبهجة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.