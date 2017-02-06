أحب دمشق هوايا الأرقّ .. أحب جوار بلادي

لكل عصر حضارة وأمجاد ولكل جيل أفكاره وإبداعه .. في الأمس تغنى الشعراء بحب دمشق كصبية تتمايل بقدها الممشوق مزهوة بأمجاد العصور وكبرياء الحضارة والشموخ، في حين تفرد شباب اليوم المُحملين بالمعرفة والعلوم بطريقتهم وإبداعهم في إظهار تعلقهم بمحبوبتهم دمشق .. فخلدوا اسمها وتاريخها العريق وثقافاتها العديدة بدليل إلكتروني شامل .. تطبيق "أحب دمشق" والذي حاز على جائزة أفضل تصميم بالمسابقة الوطنية لتطبيقات الموبايل أبدع 2014.

"أبدع" - مسابقة وطنية لدعم المحتوى المحلي السوري والتطبيقات المبتكرة - أقيمت بالتعاون بين سيريتل والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بهدف رفد المجتمع بطاقات شابة لدعم صناعة تطبيقات الموبايل في سورية، والمساهمة في تحسين المستوى الخدمي عبر التطبيقات الخلوية في سورية حيث منحت العديد من الجوائز ضمن تصنيفات مختلفة: فئة التطبيقات التعليمية - الأطفال - الترفيهية – الصحية – الخدمية - الرياضية - تطبيقات التواصل الاجتماعي.

بعد النجاح الذي حققته في عامها الأول 2014 .. استمرت المسابقة في عامها الثاني 2015 .. بمشاركات واسعة وإبداع لا متناه أثبت أن السوريين أقوى من الحصار التكنولوجي المفروض ولديهم القدرة على مواجهة كل الظروف والاستمرار رغم كل التحديات، فكانت مهمة اختيار الفائزين من المهمات الصعبة التي واجهت لجان التحكيم وفي هذا السياق يحدثنا الدكتور مهيب النقري مدير وحدة تخطيط شركة سيريتل " بالنسبة للتطبيقات المشاركة كانت في مجالات مختلفة صحية ترفيهية، وتطبيقات لها علاقة بالكشف عن المكان وغيرها وهدفنا الأساسي من هذه المسابقة هو اكتشاف الجزء الأكبر من المبرمجين في سورية سواء كانت هذه التطبيقات على مستوى عال أم لا وقد لاحظنا أن أغلبية المشاركين في المسابقة هم طلاب جامعات وسيكون لهم مستقبل وسوق واعد في هذا المجال.

والتطبيقات الفائزة لن تكون رهينة الأدراج بل ستكون قيد التنفيذ والتسويق ونحن في شركة سيريتل في تعاقد دائم مع المطورين لتطوير وإطلاق هذه التطبيقات بنسختها التجارية."

تم توزيع 14 جائزة، للتطبيقات الفائزة في مختلف الفئات بين أفراد وشركات ضمن الحفل التكريمي الذي أقيم برعاية سيريتل يوم الأربعاء 1/2/ 2017 في مطعم ديونز – مدينة الشباب، للمشاركين في المسابقة الوطنية أبدع لعام 2015 وذلك بعد مرور المسابقة بثلاثة مراحل بدأت بورشات عمل تدريبية شاركت فيها الشركة الشباب السوري بخبراتها العملية من خلال محاضرات عن أنظمة المعلوماتية وتطبيقات الموبايل في عدة مدن سورية بهدف إطلاق العنان لطاقات الشباب الإبداعية. في المرحلة الثانية تم استلام التطبيقات المشاركة في المسابقة وتقييمها من قبل لجنة علمية متخصصة قامت بوضع شروط صارمة يجب أن تتمتع بها التطبيقات المشاركة تشمل الإبداع والأصالة والوضوح والتميز. أما في المرحلة الأخيرة قام المرشحون الأوائل بإجراء عروض تقديمية أمام اللجنة العلمية للمسابقة التي قامت بدورها بتقييم التطبيقات المشاركة.

وفي لقاء مع السيد ضياء الأشقر مدير وحدة تطوير الأعمال وتطبيقات الموبايل حدثنا:



"مسابقة أبدع استمرت بنسختها الثانية لدعم المحتوى المحلي ودعم الشباب السوري المبدع الذي أثبت نفسه وجدارته وقدرته على مواكبة التطور، ولترقى التطبيقات اليوم لمستوى المنافسة في عالم الموبايل، وليكون المحتوى الرقمي سوري موجه للمجتمع السوري حيث مرت التطبيقات بمرحلة تقييم فنية ومرحلة تقييم نهائية وكانت بتصنيفات مختلفة حتى تم اختيار التطبيقات الفائزة التي يتم العمل على تطويرها وإطلاقها لتخدم المجتمع السوري بكافة مفاصله."



وفي لقاء مع المبدع جوني رباط الفائز عن فئة التطبيقات الخدمية حدثنا عن تطبيقه:

"شاركتُ بمسابقة أبدع بتطبيق Reality Map وهو تطبيق يَستخدم تقنية الواقع المعزَّز ليسمح للمستخدم باستكشاف المنطقة حوله والتعرف على أماكن متميزة موجودة فيها بأسلوب بسيط وجديد وأشكر شركة سيريتل على الدعم والمجهود الكبير الذي تبذله في هذا المجال والذي سمح لي بهذه المشاركة".



شركة سيريتل عودتنا في كثير من مبادراتها أن تتوجه لدعم الشباب المبدع فهي تسعى دائماً للمساهمة في بناء الإنسان والتركيز على إبراز طاقاته الإبداعية وخلق البيئة المناسبة لها ومواكبة صناعة تطبيقات الموبايل لمواكبة التطور العالمي ودعم المحتوى السوري ليثبت السوري في كل المجالات قدرته على الإبداع والطموح ليرفع اسم وطنه عالياً فوق حدود السماء.

خبر إعلاني