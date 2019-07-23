أجور التكاسي بورصة صاعدة!

أكد العقيد وليد العجيلي -رئيس فرع المرور في محافظة حماة أن التعاقد على تركيب عدادات سيارات الأجرة سيتم البت فيه خلال 15 يوماً.



وقال العجيلي إن عملية تركيب العدادات أصبحت في مراحلها النهائية، حيث تم طرح دفتر الشروط الفنية لتركيب العدادات عن طريق الاتحاد التعاوني للنقل من أجل التعاقد، وحالياً يوجد ثلاثة متقدمين والجهة التي تنطبق عليها دفاتر الشروط الفنية سيتم التعاقد معها، وستباشر عمليات التركيب على الفور. ويتوقع أن يسهم تركيب عدادات لسيارات التكسي بالحد من فوضى الأجور، والتخفيف من معاناة الركاب بسبب جشع الكثير من السائقين الذين يستغلون المواطنين بحجج واهية في أغلب الأوقات.



وبيّن العجيلي أن هناك تسعيرة صادرة عن المكتب التنفيذي يجب أن يتقيد بها السائقون، مؤكداً أن أي تجاوز، تقابله السلطات المرورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أنه «في حال ثبوت مخالفات من هذا النوع، نقوم بحجز المركبة وتغريم السائق».



كلام رئيس فرع المرور جاء رداً على رزمة من شكاوى المواطنين التي نقلتها «تشرين» إلى مرور حماة.. ريف المحافظة يعاني أيضاً مشكلة الأجور الزائدة بطريقة أكثر مزاجية، حيث يضطر الزبائن إلى خوض معارك الأجرة مع السائقين وذلك للطلبات بين القرى والبلدات والمدن، وضمنها!.





تشرين