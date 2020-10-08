أجواء حارّة نسبياً حتى نهاية الأسبوع

ارتفعت درجات الحرارة قليلاً في أغلب المناطق وسجلت أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية، ومن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ومن المحتمل ان تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي /3-5/ درجات مئوية.



ويكون الجو حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويعود السبب في ارتفاع في درجات الحرارة لتتقدم كتلة هوائية حارة نسبياً باتجاه منطقتنا، اما ليلاً يكزن الجو مائلاً للبرودة كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكرة على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية .