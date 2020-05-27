أجهزة قياس حرارة عند بوابات الدخول بجامعة الفرات

أكد رئيس جامعة الفرات جاك مارديني أن الجامعة أنهت استعدادها لبدء امتحانات التعليم المفتوح ل٣ برامج امتحانية تبدأ ٣١ الشهر ولمدة أسبوع إضافة إلى اتخاذ التحضيرات اللازمة لعودة دوام الطلاب إلى الجامعة مع إجراء أعمال تعقيم للقاعات.



وأكد مارديني وضع مقياس حرارة عند بوابات الدخول وأدوات تعقيم ذاتي، مع أهمية التقيد بوضع الكمامات وتحقيق التباعد بين الطلاب.



ولفت إلى أن عدد طلاب الجامعة يصل إلى ٢٠ ألف طالب وطالبة يتوزعون بين دير الزور والحسكة، مؤكداً وجود ٣ برامج للمفتوح في الحقوق والاقتصاد والتربية.



وأكد رئيس الجامعة وجود مرونة في التعامل مع الموضوع وتأمين جميع المستلزمات، والتوجيه بوضع أسئلة مناسبة للطلاب، مع تقسيم الطلاب إلى مجموعات درسية وعدم التعقيد على الطلاب.





الوطن