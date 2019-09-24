أجهزة حديثة لفحص السمع والكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع الأسد الطبي في حماه

سلمت وزارة الصحة للهيئة العامة لمجمع الأسد الطبي في حماة أجهزة حديثة ومتطورة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص السمع.



وبين مدير الهيئة العامة للمجمع الدكتور ماهر الياسين أن الجهاز الأول هو عبارة عن تصوير ماموغراف (ديجيتال) رقمي يعد الأحدث على مستوى العالم ويعنى بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وبتقنيات عالية وبشكل مجاني.



وأوضح الياسين أن المشروع الآخر هو عبارة عن تجهيز مركز سمعيات متطور على مستوى المنطقة الوسطى يضم أجهزة فحص سمع متطورة جدا مقدمة من قبل مؤسسة آمال عن طريق وزارة الصحة تعنى بفحص جذع الدماغ والأذن وأجهزة السمع كافة وهو مؤهل لاستقبال المرضى والمراجعين من مختلف الشرائح العمرية ولا سيما الأطفال بغية الكشف والتشخيص المبكر لأي مشاكل في السمع.



وأشار الياسين إلى أنه سيبدأ العمل خلال الشهر المقبل بتأهيل الطابق الأول من المجمع المخصص للإسعاف وتحديث وتطوير تجهيزاته ومعداته الطبية والارتقاء بخدماته.