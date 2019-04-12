أجنحة الشام للطيران تُحلّق من جديد إلى سماء العاصمة مسقط مباشرةً

أعلنت شركة " أجنحة الشام للطيران" في بيان صحفي لها، إلى أنها إعتبارً من 27 أيار القادم ستبدأ الشركة بتسيير رحلاتها المباشرة مجدداً من مطار دمشق الدولي إلى مطار مسقط في سلطنة عُمان وبالعكس.

و أوضحت الشركة أن يُفترض أن يتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً بشكل مبدئي على أن يتم زيادة عدد الرحلات تباعاً. يُذكر أن أجنحة الشام للطيران من خلال إعادة تسيير رحلاتها المباشرة إلى سلطنة عُمان تساهم في وصل الجالية السورية المقيمة في السلطنة مع وطنهم الأم بشكل مباشر وتُذلل صعوبات تنقلهم وسفرهم ولا سيما مع بداية موسم الصيف والعطلات.



هذا وكانت الشركة أعلنت منذ نحو شهر عرض خاص إلى إلى مدينة دبي "مدينة المغامرة والتسوق والترفيه" وذلك بدءً من سعر 340.000 ل.س للشخص الواحد متضمنةً (رسوم الفيزا وتذكرة الذهاب والإياب على الدرجة السياحية بالشركة إضافةً إلى الإقامة في أحد فنادق إمارة دبي من فئة الـ 4* مع بوفيه إفطار يومياً) وذلك ضمن خيارات لفترات تمتد من (4 ليالي/ 5 أيام) إلى (6 ليالي/7 أيام) حسب رغبة المشاركين بهذه الرحلات.

كما شملت عروض أجنحة الشام للطيران مزايا عديدة للراغبين بقضاء إجازاتهم وعطلاتهم خلال هذه الفترة. وكانت الشركة أطلقت أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير في تونس بعد توقف دام سبع سنوات، وعلى متنها 150 مسافراً.

وعملت الشركة خلال العام الحالي على زيادة محطاتها الخارجية حسب الموافقات من الدول، فأطلقت رحلات إلى دولة الامارات والأردن وروسيا .

و"أجنحة الشام" هي أول شركة طيران سورية خاصة تأسست بنهاية 2007، وتملكها مجموعة شموط التجارية، وتتخذ من دمشق مقراً لها، وتسيّر رحلاتها إلى عدة وجهات عربية وعالمية. وتشغل الشركة رحلاتها انطلاقاً من مطار العاصمة السورية دمشق إلى كل من القامشلي، بيروت، بغداد، النجف، البصرة، أربيل، الخرطوم، الكويت، مسقط، طهران، يرفان (أرمينيا)، موسكو، الشارقة، أبوظبي والعاصمة الأردنية عمّان وغيرها.

وفي 5 تموز 2018، بدأت "أجنحة الشام" تشغيل أولى رحلاتها الجوية من "مطار دمشق الدولي" إلى "مطار فنوكوفو" في موسكو مباشرة، وبذلك تمت إضافة محطة موسكو لخارطة محطات الشركة، حسبما ذكرته سابقاً.

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