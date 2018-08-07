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أجنحة الشام تعلن بدء تسيير رحلاتها إلى العاصمة الأردنية

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران البدء بتسيير رحلاتها من دمشق إلى العاصمة الأردنية عمان بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء اعتبارا من 29 تموز الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لهاأن الطائرة التي ستعمل على خط دمشق عمان هي طراز إيرباص تتمتع بأعلى معايير السلامة والأمان مع الحرص الشديد على الارتقاء الدائم بنوعية وجودة الخدمات الأرضية والجوية.

جدير بالذكر أن خطة التوسع التي تقوم بها الشركة شملت مؤخرا تسيير رحلات إلى الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية إضافة للمحطات الاعتيادية إلى العراق وإيران والسودان والكويت وسلطنة عمان وأرمينيا.

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