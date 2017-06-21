أجنحة الشام تسير رحلات إلى يريفان

أقلعت صباح اليوم من مطار دمشق الدولي أولى رحلات شركة أجنحة الشام للطيران إلى مطار يريفان عاصة أرمينيا.



وقال المدير التجاري في الشركة نزار سليمان إن “تشغيل رحلات جوية على خط دمشق يريفان من شأنه أن يسهل حركة المسافرين بين البلدين الصديقين بالاتجاهين ويقوي أواصر التواصل التجاري والثقافي والاجتماعي” موضحا أن الشركة ستقوم بتسيير رحلة يوم الأربعاء المقبل إلى يريفان بشكل رسمي.



وأشار سليمان إلى أن الشركة مستمرة بتوسيع محطاتها في الخارج خدمة للمواطنين السوريين وللتخفيف من معاناتهم في السفر خاصة في ظل الاجراءات الاقتصادية الجائرة الاحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.



وتسير شركة أجنحة الشام رحلات منتظمة إلى كل من بغداد والبصرة واربيل وبيروت والكويت والدوحة ودبى واسطنبول وطهران اضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي.

سانا