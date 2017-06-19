أجنحة الشام تسير رحلات إلى مطار أربيل

أقلعت صباح اليوم من مطار دمشق الدولي اولى رحلات شركة أجنحة الشام للطيران إلى مطار أربيل شمال العراق.



وذكر المدير التجاري في الشركة نزار سليمان أن “الشركة مستمرة بتوسيع محطاتها في الخارج خدمة للسوريين وللتخفيف من معاناتهم في السفر وتنقلهم بالاتجاهين خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.



وأضاف سليمان ان تسيير رحلات جوية إلى أربيل في العراق من شأنها أن تقوي العلاقات التجارية وتسهل حركة المسافرين والبضائع.



وكانت شركة أجنحة الشام للطيران قامت في الحادي عشر من آب عام 2016 بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من دمشق إلى مدينة جدة بالسعودية عبر مطار الكويت.

سانا