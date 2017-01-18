أجراس الأبقار تحرم دنماركية من جنسية سويسرا

حرمت الدنماركية نانسي هولتن التي تعيش في سويسرا منذ 33 سنة، من الجنسية السويسرية، بعد تقدم مجموعة من الأشخاص بشكاوى ضدها بسبب اعتراضها على "أجراس الأبقار" والتي وصفتها بالمزعجة، وهو تقليد شعبي في البلاد.

ويشار إلى أن طلبات الجنسية في سويسرا، يقرر فيها السكان المحليون وليس حكومة البلاد.

وقال أحد السياسيين في المنطقة التي تقطن بها هولتن "إنها تزعجنا، ولا تحترم تقاليدنا"، فيما ساند آخرون الناشطة وقالوا إن "رأيها لا يجب أن يمنعها من أن تصبح مواطنة في بلد عاشت فيه منذ طفولتها".

وكالات