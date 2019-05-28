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أجبروه على النزول من سيارته وضربوه.. وقسم المزة الغربي يلقي القبض عليهما بأقل من ساعتين

ادعى إلى قسم المزة الغربي المدعو (م – س ) و أخيه بإقدام خمسة أشخاص مجهولين يركبون على متن دراجتين ناريتين على اعتراض طريقهما وإجبارهما على التوقف بالقوة أثناء وجودهما بسيارة فأن صغيرة مغلقة وذلك بمحلة الربوة واقدام أحدهم بالضرب على السيارة


وكسر بلور السيارة الأمامي وإنزال سائق السيارة عنوة وضربه على كافة أنحاء جسمه كل ذلك بسبب عدم قدرة احدى الدراجتين على تجاوز الفان بسبب ازدحام طريق الربوة ذهابا وايابا ومن ثم هرب الأشخاص المذكورين بعد توقف حركة المرور لبضعة دقائق

على الفور توجهت دورية من قسم المزة الغربي وبالمتابعة وبأقل من ساعتين تم إلقاء القبض عليهم بمنطقة الميدان بدمشق حيث تم احضارهم إلى مركز القسم وكان عددهم خمسة أشخاص وبالتحقيق معهم اعترفوا بفعلتهم وتم تنظيم الضبط واحالتهم الى القضاء اصولا

 


محمد حلو - الشرطة