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أثناء لعبهما على أطراف سد الحفة.. غرق طفلة وانقاذ رفيقتها التي سقطت وهي تحاول مساعدتها

غرقت طفلتان في سد الحفة بريف اللاذقية، الثلاثاء الماضي، أثناء لعبهما على أطراف السد، حيث تم انتشال الطفلتين وإسعافهما إلى المشفى إلا أن إحدى الطفلتين عندما أخرجت من المياه كانت فارقت الحياة.


وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية الحفة، رائد ابراهيم،  “عصر الثلاثاء كانت الطفلة غنى ذات السبع سنوات تلعب مع رفيقتها التي تماثلها بالعمر على أطراف سد الحفة”.


وأضاف ابراهيم “أثناء لعبهما بالقرب من أهلهما، غافلت الطفلتان أم إحداهما واقتربا من السد، فزلّت قدم الطفلة غنى فسقطت بالماء، فحاولت رفيقتها مساعدتها فسقطت هي الأخرى”.


وتابع ابراهيم “على الفور هرعت أم الطفلة غنى باتجاه السد وأنقذت الطفلتين وتم اسعافهما على الفور إلى المشفى”.


وأوضح ابراهيم أن “الطفلة غنى وصلت الى المشفى متوفاة غرقاً، فيما تم إسعاف رفيقتها ووضعها الصحي جيد”.


وتشهد محافظة اللاذقية العديد من حوادث الغرق وخاصة بين الأطفال، وكان آخرها غرق طفل في قرية كرسانا بريف اللاذقية إثر سقوطه بقناة للري أثناء لعبه مع رفاقه.

 


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