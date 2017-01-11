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أثرى رجل يخسر 1.4 مليار دولار في يوم

أدى هبوط أسهم شركته المتخصصة في تجارة الملابس بشكل كبير إلى خسارة أغنى رجل في اليابان تاداشي ياناي نحو 1.4 مليار دولار من ثروته مؤخراً.
في 24 ساعة فقط هبطت أسهم شركة «يوني كلو» بنسبة 6.7 بالمئة ليعاني تاداشي أسوأ خسارة وسط الأثرياء الـ500 الموجودين في قائمة مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات حول العالم.
وتقدر ثروته بـ17 مليار دولار لكن خسارته الأخيرة جعلته يهبط 6 مراكز ليحتل المرتبة 44 على قائمة أثرياء العالم.
وعزت الشركة، التي افتتحت أول متاجرها عام 1984 في هيروشيما، سبب هذه الخسارة إلى الطقس الدافئ غير المعتاد في كانون الأول الماضي في اليابان، مما سبب تراجعاً واضحاً في مبيعات الملابس الشتوية.

وكالات

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