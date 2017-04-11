أتراك يهاجمون سوريين ويهدمون مخيماتهم

اضطر نحو 500 لاجئ سوري إلى الهروب من مخيماتهم في منطقة توربالي في ولاية أزمير شرقي تركيا، بحثاً عن مكان آخر للإقامة، بعد مهاجمتهم من عشرات الأتراك، وتلقيهم معلومات أخرى حول نية المئات من سكان الحي مهاجمة المخيم الذي يقيمون فيه. وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فقد هاجم عشرات الأتراك اللاجئين السوريين في مخيمهم واعتدوا بالعصي والمناجل على مجموعة من السوريين ما أسفر عن إصابة 30 شخصاً تراوحت إصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة. وبدأت القصة، السبت الماضي، بعد أن تلقت عائلة تركية تسكن حي باموكيازي في الولاية ذاتها خبراً، مفاده أن ابنها تعرض للطعن من مجموعة من اللاجئين السوريين، وهو ما دفع أفراد العائلة لمهاجمة المناطق التي يسكنها السوريون في الحي. وفوراً اندلع شجار استخدم فيه الطرفان الأدوات الحادة على حين تدخل باقي سكان الحي، وحطموا الخيام التي نصبتها العائلات السورية ودمروا ممتلكاتهم التي استطاعوا إحضارها للمنطقة.

وأشار موقع «سي إن إن» الإلكتروني التركي الذي نشر تقريراً مفصلاً عن الحادثة، حسب «روسيا اليوم»، إلى أن العائلات السورية تمكنت من الهرب بعد أن تلقت معلومات حول نية المئات من سكان الحي مهاجمة المخيم الذي يقيمون فيه، ما دفعهم لجمع حاجياتهم والتوجه نحو الشارع العام الواصل بين منطقتي توربالي وتيرا في ولاية أزمير. وأظهرت صور وتسجيلات فيديو مهاجمة عشرات الأتراك المخيم وهدم الخيام والعبث بمحتوياتها.

وكالات