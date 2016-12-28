أتراك يطالبون بإرسال السوريين المقيمين في تركيا للقتال داخل سوريا

قام مجموعة من الأتراك بإنشاء عريضة الكترونية تهدف لإرسال السوريين الذي يعيشون في تركيا ، والتي تقع أعمارهم بين ال 18 وال 45عاماً ، إلى التدرب تحت قيادة الجيش التركي من اجل إرسالهم للقتال في سوريا.



ووضع المنظمون خطة تقضي بإنشاء مركز للتدريب العسكري ، تحت قيادة الأركان التركية ويمول المركز من الأموال التي تصرف على اللاجئين بالإضافة للأموال التي حصلت عليها تركيا من صفقاتها مع أوربا والتي تخص اللاجئين السوريين.



و حصلت العريضة على اكثر من 60 الف صوت خلال أول نصف ساعة من طرحها و وقع عليها لحد الآن ما يقارب ال 260 ألف شخص وهي بحاجة للحصول على 300 ألف توقيع حتى يتم رفعها لقيادة الجيش التركي.



ويرى المنظمون أن عودة السورين بهذا الشكل لبلادهم سيجلب “ النصر “ مشبهين الحرب السورية بحرب أفغانستان وان هؤلاء الجنود هم نواة “ الجيش السوري والشرطة السورية المنتصرة مستقبلا “ على حد الزعم .



ويعتقد المنظمون أن هذا الخيار أفضل من خيار التسول واللجوء الذي يمارسه السوريون خاصة في جنوب تركيا.



يذكر ان الغالبية العظمى من السوريين تعاني الأمرين خلال عيشها في تركيا ولا يعتبر السوريين انفسهم لاجئين هناك ، حيث يعملون صباحا و مساء من اجل تامين قوت يومهم ولا يحصلون على أية مساعدات باستثناء السوريين الذين يعيشون في أقفاص المخيمات التي أنشأتها تركيا في الجنوب التركي.



و تصر تركيا بالمقابل على اعتبار السوريين لاجئين وتجبرهم على التسجيل في مراكز اللجوء من اجل ضمان الضغط على أوربا بالإضافة لتقييد حرية حركتهم ومنعهم من العمل وحرمانهم من ابسط حقوق اللاجئين المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية.

وكالات