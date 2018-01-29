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أبٌ يقتل ابنته الرضيعة .. بذريعة عدم قدرته على تحمّل مصاريفها!

 

تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المدعو (ع . ش) بعد اتهامه من قبل طليقته والدة الطفلة (ي . ص) بقتل ابنتها (ل . ش).

وفي التفاصيل حسب مصادر محليّة في مدينة السويداء، قامت والدة البنت ( الطليقة ) بتسليم ابنتها (ل . ش) تولد (8/3/2017) لوالدها المجرم لرعايتها هو وزوجته الجديدة (ب . م)، ولكن وبسبب مرض الطفلة بجهاز التنفس والطفح الجلدي والبكاء المستمر ومصاريف علاجها الزائد (على حد قوله).

وبعد التحقيق معه اعترف أنه “قام بضربها على وجهها وأخذَها ووضعها في غرفة منزله الثانية ووضع بطانية لون بيج طولها مترين ووزنها 7 كيلو غرام فوقها بشكل كامل بقصد قتلها وخرج برفقة زوجته المذكورة إلى أرضهم وبعدها بحوالي نصف ساعة عادا إلى المنزل ووجدوها مفارقة للحياة والزبد يخرج من فمها” وأكمل أنه “تواصل مع والدِه وأشقائه من أجل إسعافها إلى المشفى الوطني مدّعياً بأن (مطوى الفرش) قد وقع عليها”.

فرع الأمن الجنائي وبإشراف وتحقيق مهني كبير (حسب وصف المصدر)، تمكّن من كشف ملابسات الجريمة وقام المجرم بالاعتراف بفعلته وتم تحويله إلى القضاء لينال أقصى العقوبات.

المصدر: شبكة أخبار السويداء S.N.N

 

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