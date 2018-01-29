أبٌ يقتل ابنته الرضيعة .. بذريعة عدم قدرته على تحمّل مصاريفها!

تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المدعو (ع . ش) بعد اتهامه من قبل طليقته والدة الطفلة (ي . ص) بقتل ابنتها (ل . ش).

وفي التفاصيل حسب مصادر محليّة في مدينة السويداء، قامت والدة البنت ( الطليقة ) بتسليم ابنتها (ل . ش) تولد (8/3/2017) لوالدها المجرم لرعايتها هو وزوجته الجديدة (ب . م)، ولكن وبسبب مرض الطفلة بجهاز التنفس والطفح الجلدي والبكاء المستمر ومصاريف علاجها الزائد (على حد قوله).

وفي التفاصيل حسب مصادر محليّة في مدينة السويداء، قامت والدة البنت ( الطليقة ) بتسليم ابنتها (ل . ش) تولد (8/3/2017) لوالدها المجرم لرعايتها هو وزوجته الجديدة (ب . م)، ولكن وبسبب مرض الطفلة بجهاز التنفس والطفح الجلدي والبكاء المستمر ومصاريف علاجها الزائد (على حد قوله).