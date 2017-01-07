أبوظبي تفرض رسوما على المغتربين لدعم الموازنة

فرضت إمارة أبوظبي رسوما على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.



وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي، إن الرسوم البلدية التي تعادل ثلاثة في المئة من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من شباط/ فبراير 2016.



وفي كانون الثاني/ يناير الماضي رفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء. وفي تموز/ يوليو قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبو ظبي بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.



وأقرت السلطات الرسوم العام الماضي لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد. وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها.



وتفرض إمارة دبي المجاورة وهي المركز المالي للإمارات رسوما بلدية على المستأجرين بواقع خمسة في المئة، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.

المصدر: وكالات