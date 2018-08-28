أبواب داريا مفتوحة أمام أهلها بدءا من يوم غد

فتحت محافظة ريف دمشق باب دخول الأهالي إلى مدينة داريا في ريف المحافظة الغربي اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال المكتب التنفيذي لبلدية داريا عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 27 من آب، إن دخول الأهالي سيكون اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، بموجب توجيهات من محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم.

وأضاف المكتب أن اجتماعًا سيعقد مع المحافظ بعد دخول الأهالي أمام دوار الزيتونة، مشيرًا إلى أن الدخول من المتحلق الجنوبي باتجاه دوار الباسل بشكل حصري.

وشهدت داريا معارك بين الجيش السوري وما يسمى “الجيش الحر” لأربع سنوات، قبل أن تتوصل لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات المدينة، إلى اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بإفراغ المدينة، في 26 آب 2016.

ولم يحدد المكتب التنفيذي الهدف من دخول الأهالي يوم غد، سواء لتفقد منازلهم أو خطوة للبدء بعودة بعض العائلات إلى المنطقة.

وفي مطلع 2018 الجاري خصص مجلس الوزراء مبلغ 35 مليار ليرة سورية لتأهيل داريا، ضمن مجموعة إجراءات بدأها بعد أن استعاد الجيش السوري السيطرة عليها بشكل كامل منذ آب 2016.

وكانت محافظة ريف دمشق قد بدأت مرحلة ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في داريا، مطلع العام الحالي.