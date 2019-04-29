أبناء فاروق جود يؤسسون شركة المبادرات الأولى باللاذقية

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس ” شركة المبادرات الأولى ” المحدودة المسؤولية في اللاذقية، والتي تعود ملكيتها لأبناء رجل الأعمال فاروق جود.



وبحسب النظام الأساسي للشركة فإنها ستعمل في مجال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات وتمثيل الشركات داخل وخارج سورية، وشراء واستثمار العقارات والمتاجر.



وتعود ملكية الشركة إلى كل من هادي فاروق جود والذي يملك 80% منها، و رشاد فاروق جود ويملك 20% من رأسمال الشركة.



وصادقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس 61 شركة خلال الشهر الأول من هذا العام، منها 47 محدودة المسؤولية و5 مساهمة، ويبلغ رأسمال إحدى هذه الشركات مليار ليرة سورية.



وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، فقد تم تسجيل نحو 600 شركة مساهمة جديدة مختلفة الأشكال والاختصاصات في سورية خلال 2018.



الاقتصادي