المركزي السوري يطلق حملة رسمية لدعم الليرة
هجوم عنيف على محور مساكن البحوث في حلب والجيش السوري يتصدى
وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة
مبيدات لا تقتل “الخنافس” لكنها تدفعها للهروب!
ميليشيا “قسد” تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور
احتفالات بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس
الجيش يقضي على إرهابيين بمحيط جبل شحشبو
2 مليون طن إنتاج القمح والشعير بالحسكة
قريباً تحرير أسرى سوريين مقابل رفات زخاريا
بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي ..والمعارضة هي من يعرقل الحل
مع التراجع الجديد لليرة.. المركزي السوري يعد ويتوعد
حجو : 60 ألف جثة شهيد مدني و100 ألف جريح خلال سنوات الحرب..
البيان الختامي لـ”أستانا 12″: تنفيذ اتفاق سوتشي والقضاء على الإرهاب في إدلب
بحماية الاحتلال التركي .. أول مقر لـ “الائتلاف” داخل سوريا منذ إنشائه
مرفأ «عالمي» في طرطوس: إعادة هيكلة... وترقّب في أرواد!
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

أبناء فاروق جود يؤسسون شركة المبادرات الأولى باللاذقية

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس ” شركة المبادرات الأولى ” المحدودة المسؤولية في اللاذقية، والتي تعود ملكيتها لأبناء رجل الأعمال فاروق جود.

وبحسب النظام الأساسي للشركة  فإنها ستعمل في مجال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات وتمثيل الشركات داخل وخارج سورية، وشراء واستثمار العقارات والمتاجر.


وتعود ملكية الشركة إلى كل من هادي فاروق جود والذي يملك 80% منها، و رشاد فاروق جود ويملك 20% من رأسمال الشركة.

وصادقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس 61 شركة خلال الشهر الأول من هذا العام، منها 47 محدودة المسؤولية و5 مساهمة، ويبلغ رأسمال إحدى هذه الشركات مليار ليرة سورية.

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، فقد تم تسجيل نحو 600 شركة مساهمة جديدة مختلفة الأشكال والاختصاصات في سورية خلال 2018.

 


الاقتصادي