مؤتمر بروكسل: 6 مليارات دولار للسوريين ودول الجوار
قانون يعفي أصحاب الأعمال من الفوائد على «التأمينات» وآخر لتعديل وضع الممرضين خريجي برنامج «التجسير»
تقرير: مجموعة مرتبطة ب سوروس وراء الهجوم الكيميائي في سوريا
المقداد : زودنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة قبل أسابيع بتقارير موثقة عن إدخال التنظيمات الإرهابية مواد سامة إلى سورية
الودائع السورية في البنوك اللبنانية
المهرولون لاتهام الدولة السورية باستخدام الكيميائي في إدلب
تأجيل تنفيذ اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة لخمسة أيام
مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم : حزمة من القرارات الهامة على طريق التنفيذ
ماذا يجري في شرق دمشق؟
تحضيرات «طبخة الرقة» مستمرّة: الطبقة «مفتاح الفيدراليّة»؟
الجيش يستعيد معردس... وترقب لتنفيذ اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة
«قسد» ترحب بـ«دولة لا مركزية» كمقدمة لنشوء دويلة كردية
إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة معردس بريف حماة بعد القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة”
العثور على 20 جثة تعود لنساء وأطفال أعدمهم تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب نينوى
قصة رسالة ترامب الى الأسد

أبلغ الشرطة قبل كل علاقة عاطفية

ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية، أن كيلي غودفري أول بريطاني يجبر على إبلاغ الشرطة في حال دخوله أي علاقة عاطفية جديدة، حتى تستطيع إبلاغ الشريك المستقبلي بماضيه العنيف.
وذكرت الصحيفة أن غودفري اعتدى بصورة مروعة على صديقته، الأمر الذي دفع بالمحكمة لإلزامه بإبلاغ الشرطة بأي علاقة جديدة.
وسيبقى غودفري (30 عاماً) خاضعاً لهذا الأمر لمدة 7 سنوات، وسيكون مجبراً على ذلك في حال دخوله في أي علاقة تتجاوز 14 يوماً.
وأشارت الصحيفة إلى أن البريطاني ضرب رأس صديقته في الأرض وحاول خنقها، ما تسبب لها بأضرار جسدية بالغة، ولم يتوقف عند ذلك، إذ واصل تخويف ضحيته أثناء المحاكمة، وبعد الإفراج عنه بكفالة اعتدى على امرأة أخرى أقام علاقة معها.
وحكم على غودفري بالسجن 3 سنوات بسبب اعتدائه الإجرامي وترهيب الشهود وعرقلة سير العدالة، واعترف بالتهم الموجهة إليه.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.