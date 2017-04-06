أبلغ الشرطة قبل كل علاقة عاطفية

ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية، أن كيلي غودفري أول بريطاني يجبر على إبلاغ الشرطة في حال دخوله أي علاقة عاطفية جديدة، حتى تستطيع إبلاغ الشريك المستقبلي بماضيه العنيف.

وذكرت الصحيفة أن غودفري اعتدى بصورة مروعة على صديقته، الأمر الذي دفع بالمحكمة لإلزامه بإبلاغ الشرطة بأي علاقة جديدة.

وسيبقى غودفري (30 عاماً) خاضعاً لهذا الأمر لمدة 7 سنوات، وسيكون مجبراً على ذلك في حال دخوله في أي علاقة تتجاوز 14 يوماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن البريطاني ضرب رأس صديقته في الأرض وحاول خنقها، ما تسبب لها بأضرار جسدية بالغة، ولم يتوقف عند ذلك، إذ واصل تخويف ضحيته أثناء المحاكمة، وبعد الإفراج عنه بكفالة اعتدى على امرأة أخرى أقام علاقة معها.

وحكم على غودفري بالسجن 3 سنوات بسبب اعتدائه الإجرامي وترهيب الشهود وعرقلة سير العدالة، واعترف بالتهم الموجهة إليه.

وكالات