إمساك الخطوط الوهمية في الرقابة السورية
رفع سعر بنزين الأوكتان في سورية
سورية | الحكومة «الإسرائيلية» تصادق اليوم على «هضبة ترامب»!
الحربي يدمي «النصرة» وحلفاءها والجيش يخلي قريتين في ريف حماة تكتيكياً
تركي الفيصل يكشف عن الداعم الأول لتنظيم القاعدة في سوريا
روسيا تخلط أوراق إدلب بثلاثة تحركات في أقل من 24 ساعة!
وزير سعودي شرقي الفرات... واعِداً بـ«دور أكبر»
الموساد يفتح فرعاً له في سوريا
٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

آيفون تطلق ميزة جديدة تطيل عمر البطارية

كشف خبراء في التقنية عن ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، تساهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف "آيفون".


الميزة التي تسمى optimized battery charging ستأتي في نسخة ios-13 التي ستطرح الخريف القادم، لتقلل من سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.


وعند تفعيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات في قسم "Battery Health" سيقوم الهاتف بشحن 80% من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل، أما الـ 20% المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، ما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل، الأمر الذي يقصر من عمرها الافتراضي.