آيفون تطلق ميزة جديدة تطيل عمر البطارية
كشف خبراء في التقنية عن ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، تساهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف "آيفون".
الميزة التي تسمى optimized battery charging ستأتي في نسخة ios-13 التي ستطرح الخريف القادم، لتقلل من سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.
وعند تفعيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات في قسم "Battery Health" سيقوم الهاتف بشحن 80% من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل، أما الـ 20% المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، ما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل، الأمر الذي يقصر من عمرها الافتراضي.