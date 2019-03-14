آلية جديدة للتوزيع لإنهاء ظاهرة التجمع على سيارات الغاز

أوضح مدير فرع الغاز في دمشق وريفها نائل علاف أن الخطة الجديدة تسعى إلى إنهاء ظاهرة هذا التجمع على سيارات الغاز، مضيفاً: نريد أن يكون التوزيع من خلال المعتمدين بإشراف المحافظة وستتم موافاة المجلس بأسماء المعتمدين ومواعيد استلامهم الغاز.



وأكد مدير التموين عدي شبلي أن موضوع تسعيرة الخبز السياحي والسمون يعود إلى المكتب التنفيذي، والتموين لا يستطيع أن يتابع توزيع كل سيارة غاز لأن هذا يعني ترك الاسواق بلا رقابة، وبالنسبة لأسعار الفروج تتعلق بالعرض والطلب قال: نحن لا نمشي وراء السوق بل نقوم بالتسعير وفق دراسة تكاليف واليوم سعر الفروج الحي 750 ليرة، وأكد أنه من غير المقبول أن يكون سعر الفروج المشوي في شارع خالد بن الوليد 3000 ليرة وفي الشيخ سعد 3700 ليرة، اليوم نحن نغض الطرف عمن يبيع حتى سعر 3 آلاف ليرة أما فوق ذلك فلا يمكن أن نقبل.



أما موضوع مراقبة توزيع المازوت، فكان صاحب الاستحقاق يأخذ قسماً من مخصصاته من الموزع ويبيعه الباقي، وعندما سيّرنا عناصر التموين لم تعد الظاهرة موجودة وأزعجت الموزعين والمواطنين في آن واحد.



الوطن