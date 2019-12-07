جولة جديدة لـ«أستانا» الأسبوع المقبل: اللواء مملوك في القامشلي والجيش يواصل الانتشار
ترامب: “نفط سوريا” تحت سيطرتنا ونتصرف به كما نشاء!
تطبيق «بطيء» للتفاهم الروسي ــ التركي: الجيش يوسّع انتشاره على طريق M4 الدولي
المقداد: تركيا والسعودية زودت الفصائل المسلحة بمواد كيميائية
مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي
فصائل تركيا تختطف مزيد من المدنيين وتقصف بعض المناطق بشكل مكثف
تسخين متزايد على جبهة إدلب: تداخل «المسارات» يُهندس المشهد المقبل
غارة جوية «مجهولة» على البوكمال
الجيش يستأنف عملياته في أم التينة ويدمي إرهابيي إدلب
أردوغان يفشل بنيل دعم «الناتو» لعدوانه على شمال شرق سورية
أهالي قرى بريف الحسكة يهاجمون دورية أميركية ويحرقون أعلامها
الجيش يعزز انتشاره في قرى ريف إدلب الجنوبي
ضحايا وجرحى مدنيون جراء انفجار مفخخة في ريف الحسكة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدولار دون 850 ليرة في إغلاق «السوداء»أمس

آلية جديدة لتسعير الذهب في سوريا

أفاد رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي بأنه تم اتخاذ آلية جديدة لتسعير الذهب في سوريا .

حيث أوضح جزماتي أن تقلبات سعر الذهب السريعة تستند للتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار في الأسواق السورية أولاً، وارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً .
وهنا بين جزماتي أن تسعير الذهب لم يعد يتم على أساس دولار وسطي ما بين سعر المصرف المركزي وسعر السوق الموازي ، بل أن الجمعية أصبحت تسعره وفقاً للعرض والطلب .
وبالحديث عن حركة الشراء في أسواق دمشق ، لفت جزماتي إلى أن أصحاب الورشات والمحلات أحجموا عن دمغ مصاغهم لحين استقرار أسعار الصرف ، ما أسفر عن جمود في الأسواق لدرجة أنه ولأول مرة منذ تأسيس الجمعية يمر عليها يوم من دون دخول أي علبة ذهب للدمغ .

فيما توقع جزماتي أن تعود الأسواق للانتعاش خلال الفترة القريبة بعد أن تستقر أسعار الصرف في سوريا قبل نهاية العام.

وسبق وأكد رئيس جمعية الصاغة والحرفيين غسان جزماتي لموقع “روسيا اليوم”، أن الإقبال على شراء الذهب تضاعف خلال الشهر الماضي إلى درجة أن الليرات الذهبية أو الأونصات فقدت من السوق بقصد التجارة والاكتناز .