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آلية جديدة تمكنك من معرفة مذاق الطعام دون تذوقه

يؤكد العلماء أنه رغم التنوع، فلن يتذوق لسانك أكثر من 4 مذاقات رئيسية هي الحلو، والمالح، والحامض، واللاذع، لذا طور مجموعة من الباحثين اليابانيين جهازا مبتكرا يمكنه محاكاة أي مذاق.

قام فريقا من جامعة "ميجي" في اليابان من تطوير جهاز، الذي بدأ بمقارنة التلاعب في إدراك التذوق بكيفية إدراكنا للصور على الشاشة.

وأطلق على الجهاز أسم "نوريماكي سنثاسايزر"، ويستخدم 5 نقاط هلامية من الإلكتروليتات التي تتوافق مع المذاقات الخمسة التي يمكن أن يميزها اللسان، وهي المالح والحامض والمر والحلو والأومامي أو اللذيذ. وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتتلخص عملية معرفة الطعم بوضع المستخدمين طرف الجهاز على لسانهم، ليطلق شحنات كهربائية غير ضارة، يمكن زيادتها أو خفضها لمحاكاة طعم معين.

ويقترح الباحثون أنه يمكن استخدام التكنولوجيا للاستمتاع بوجبة افتراضية، دون تناول الطعام بالفعل، أو كفاتح للشهية، أو قد تكون أداة لإدارة الوزن.

وتعد "ميجي" من أشهر الجامعات الخاصة باليابان وتقع في حي تشيودا بالعاصمة طوكيو. يعود تأسيس الجامعة إلى العام 1881 من قبل مجموعة من المحامين الشباب، وتضم ثمانية كليات.