آليات جديد بينها سيارتا إسعاف لدعم مديرية الدفاع المدني بدير الزور

في إطار جهود الحكومة لتحسين عمل قطاع الخدمات وصلت اليوم إلى مدينة دير الزور 8 آليات بينها سيارتا إسعاف لدعم عمل مديرية الدفاع المدني.

ولفت محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره إلى أن الآليات التي وصلت إلى المدينة لمصلحة مديرية الدفاع المدني تأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لدعم جميع القطاعات التي تقدم الخدمات لأهالي دير الزور التي بدأت تشهد عودة الحياة الطبيعة تدريجياً بعد أن تمكن أبطال الجيش العربي السوري من فك الحصار عنها وهم ماضون لتطهير كامل تراب المحافظة والوطن من رجس الإرهاب.

وبين مدير الدفاع المدني العميد ياسر منون أن الآليات التي وصلت اليوم إلى المدينة هي سيارة بيك آب للنقل وسيارتا إطفاء وسيارة إنقاذ وسيارتا إسعاف وصهريج ماء وسيارة إنارة وهي تشكل دعماً لعمل المديرية التي تقدم خدمات متنوعة لأهالي دير الزور.

ووصلت الثلاثاء إلى محافظة دير الزور 8 باصات نقل داخلي مقدمة من محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية لمجلس مدينة دير الزور.

ومنذ اللحظة الأولى لكسر الجيش العربي السوري الحصار المفروض على مدينة دير الزور أعلنت الحكومة عن إقامة جسر بري لنقل مختلف المواد الأساسية والغذائية لأهالي المحافظة.

المصدر: سانا