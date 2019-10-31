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آلاف فرص العمل ووفر نفطي ستحققه استراتيجية وزارة الكهرباء

وافق مجلس الوزراء في جلسته منذ أيام، على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى العام 2030 بهدف زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري والمساهمة بالحفاظ على البيئة.


وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، بين أن استراتيجية الوزارة تتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو السخان الشمسي.


و أشار الوزير خربوطلي، الى أن تنفيذ الاستراتيجية يحقق وفرا سنويا من النفط المكافئ يقدر بنحو مليوني طن بقيمة 750 مليون يورو ويخفف انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.