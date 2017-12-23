آداء دقيق لـ”شيلكا” في ريف دمشق (فيديو)

أفادت معلومات بمواصلة الجيش العربي السوري عملياته القتالية ضد الإرهابيين في ريف دمشق،والتي تعمل على تطويق مجموعات إرهابية في بلدة مغر المير غربي دمشق.

وأفاد مراسل وكالة (فان) إحدى وكالات الأنباء الروسية، بأن جنود الجيش العربي السوري استخدموا مدفع “زو-23” الموضوع على السيارة لقصف مواقع الإرهابيين في محيط بلدة بيت جن، لكن النيران المضادة الكثيفة اضطرت الجنود السوريين إلى استخدام مدفع “زي إس أو-23-4” الذاتي الحركة المعروف باسم “شيلكا”.