آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الجمعة، عن تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 23 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 4616 شفيت منها 1235 وتوفيت 218 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 51170 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 450، أما عدد المتعافين فقد بلغ 22407.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 22763 فيما بلغ عدد الوفيات 166 أما عدد المتعافين فقد بلغ 5906.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 339 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4996، أما عدد المتعافين فقد بلغ 324 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 104 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 442، أما عدد المتعافين فقد بلغ 94903.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 26899، فيما بلغ عدد الوفيات 409 أما عدد المتعافين فقد بلغ 6212.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 52804، فيما بلغ عدد الوفيات 1789، أما عدد المتعافين 37067.



وسجل المغرب أكثر من 146 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2530، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 123 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 692 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 32583، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 100 ألف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 332 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8722، أما عدد المتعافين فقد بلغ 292 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات861 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 32 ألف و929.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 344 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 36 ألف و111.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 214 ألف بعد تسجيل أكثر من 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 36 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 25 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.