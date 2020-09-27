آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، عن تسجيل 37 إصابة جديدة وشفاء 20 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4038 شفيت منها 1048وتوفيت 188حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 35242 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 340، أما عدد المتعافين فقد بلغ 15434.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 8061 فيما بلغ عدد الوفيات 43 أما عدد المتعافين فقد بلغ 4131.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 333 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4655، أما عدد المتعافين فقد بلغ 316 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 90618 فيما بلغ عدد الوفيات 411، أما عدد المتعافين فقد بلغ 79676.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 13305، فيما بلغ عدد الوفيات 180 أما عدد المتعافين فقد بلغ 3988.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 50914، فيما بلغ عدد الوفيات 1711، أما عدد المتعافين 35756.



وسجل المغرب أكثر من 115 آلاف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2041، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 94150.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 527 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 31700، أما عدد المتعافين فقد بلغ 94891.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 313 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 7929، أما عدد المتعافين فقد بلغ 275 ألف.

وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 716 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 31 ألف و232.

أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 308 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35 ألف و818.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 204 ألف بعد تسجيل أكثر من 860 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 32 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 994 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 22 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.