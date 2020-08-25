آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الإثنين، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفايروس كورونا وشفاء 14 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2293 شفيت منها 519 وتوفيت 92 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 13155 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 126، أما عدد المتعافين فقد بلغ 3648.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 1639 فيما بلغ عدد الوفيات 13 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1352.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 309 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3691، أما عدد المتعافين فقد بلغ 283 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 67282 فيما بلغ عدد الوفيات 376، أما عدد المتعافين فقد بلغ 58488.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 2543، فيما بلغ عدد الوفيات 63 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1395.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 41858، فيما بلغ عدد الوفيات 1446، أما عدد المتعافين 29369.



وسجل المغرب 52 ألف و349 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 888، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 36343.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 245 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 30528، أما عدد المتعافين فقد بلغ 84950.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 260 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 6139، أما عدد المتعافين فقد بلغ 238 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 405 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 28 ألف و972.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 260 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35 ألف و441.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 177 ألف بعد تسجيل أكثر من 339 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 23 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 809 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 15 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.