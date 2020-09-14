آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، عن تسجيل 34 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3540 شفيت منها 842 وتوفيت 155 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 24310 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 241، أما عدد المتعافين فقد بلغ 8334.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 3314 فيما بلغ عدد الوفيات 24 أما عدد المتعافين فقد بلغ 2206.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 326 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4268، أما عدد المتعافين فقد بلغ 303 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 79489 فيما بلغ عدد الوفيات 399، أما عدد المتعافين فقد بلغ 69451.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 6635، فيما بلغ عدد الوفيات 107 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1991.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 48254، فيما بلغ عدد الوفيات 1606، أما عدد المتعافين 34037.



وسجل المغرب 86686 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1578، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 67528.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 381 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 30916، أما عدد المتعافين فقد بلغ 89059.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 291 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 7056، أما عدد المتعافين فقد بلغ 259 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 566 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 29 ألف و747.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 288 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35 ألف و610.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 194 ألف بعد تسجيل أكثر من 399 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 28 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 924 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 19 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.