آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، عن تسجيل 52 إصابة جديدة وشفاء 33 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 4826 شفيت منها 1364 وتوفيت 231 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 55869 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 479، أما عدد المتعافين فقد بلغ 24581.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 28127 فيما بلغ عدد الوفيات 225 أما عدد المتعافين فقد بلغ 6361.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 340 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5068، أما عدد المتعافين فقد بلغ 326 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 109 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 448، أما عدد المتعافين فقد بلغ 100 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 32556، فيما بلغ عدد الوفيات 478 أما عدد المتعافين فقد بلغ 5032.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 53399، فيما بلغ عدد الوفيات 1818، أما عدد المتعافين 37492.



وسجل المغرب أكثر من 157 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2685، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 131 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 756 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 32942، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 103 ألف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 339 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8957، أما عدد المتعافين فقد بلغ 297 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 896 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 33 ألف و204.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 365 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 36 ألف و246.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 216 ألف بعد تسجيل أكثر من 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 38 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 26 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.