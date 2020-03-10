آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

يواصل فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، بالانتشار حول العالم، متسبباً بآلاف الإصابات وعدد من الوفيات، واليوم تم الإعلان عن أول حالة وفاة جراء الفيروس في لبنان.



حيث أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس تعود لمصاب عاد من مصر مؤخراً، وقد رُصدت في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.



وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أمس الإثنين، عن تسجيل 9 حالات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41، مبينة أن 4 حالات وضعهم حرج وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.



بدورها، وزارة الصحة الكويتية، أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 69 حالة.



وقررت الحكومة الكويتية إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة أي فعاليات بها تجمعات حتى إشعار آخر، تحسباً لانتشار فيروس كورونا.



وقرر مجلس الوزراء الكويتي أمس الإثنين أيضاً، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.



وفي العراق، أعلن محافظ البصرة أقصى جنوبي العراق، أسعد العيداني، أمس الإثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة رجل مسن بفيروس كورونا بعد قدومه من إيران.



وزارة الصحة في إقليم كردستان، كشفت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لفتاة عمرها 19 عاماً، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في الإقليم إلى 67 بينها 7 وفيات.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعليق العمل وإيقاف كل الخدمات في الدائرة القنصلية بالوزارة حتى 21 آذار الجاري، تحسباً لتفشى فيروس كورونا المستجد.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في العراق 61 حالة توزعت في عدد من المحافظات العراقية.



بدورها، وزارة الصحة المغربية، كشفت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند سائح فرنسي، وصل إلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي.



وفي تونس، ارتفع عدد المصابين إلى 5، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات جديدة أمس الإثنين، تتوزع في كل من مدينة المهدية وتونس العاصمة وبنزرت.



وألغت كل من المغرب وتونس الرحلات الجوية إلى إيطالياً خوفاً من تفشي الفيروس المذكور.



وبالانتقال إلى السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أراضي المملكة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 20 حالة.



وقررت الحكومة السعودية كإجراء احترازي، فرض غرامة تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال أي ما يعادل الـ “133 ألف دولار” على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند منافذ الدخول.



وقررت الرياض أيضاً، إيقاف حركة جميع المسافرين من جميع الجنسيات باتجاه السعودية عبر منفذي العمري والمدورة بين الأردن والسعودية.

من جانبها، الإمارات، أعلنت عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لدى أشخاص من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 59.



وكشفت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 12.



وبالنسبة لقطر، فقد تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.



من جهتها، وزارة الداخلية المصرية قررت تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام بدءاً من اليوم “حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.



وفي فلسطين المحتلة، تم الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة ليصل عدد المصابين إلى 26، فيما وصل عدد المصابين في الكيان الإسرائيلي إلى 50.



وتعتبر إيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجد، إذ سجلت البلاد أكثر من 9 آلاف مصاب بينهم 463 توفوا من جراء الفيروس، بحسب حصيلة جديدة صدرت أمس الإثنين.



وفي إيران، وصل عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 حالة، حسب ما ذكره وزير الصحة الإيراني.



تجدر الإشارة إلى أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114544، في حين سُجل وفاة 4026 أشخاص، وشفي من المرض 64032، حسب ما أكده موقع “سكاي نيوز”.