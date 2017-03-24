آخر ماحرر عن جبهة جوبر ليوم الخميس

تقدمت قوات الجيش اليوم على محور معامل الغزل وقتلت حوالي الاربعين مسلحا، بينما لاذ بالفرار حوالي الستين منهم .



كما أفشلت قوات الجيش بناء على معلومات استخبارية عمليتين انتحاريتين بسيارات مفخخة أثناء تحضيرهما في زملكا ، كما دمرت نفقا كان يستعمله المسلحون للتنقل بين نقاطهم على محور معامل الغزل والنسيج .



في العاصمة دمشق استمر سقوط قذائف الهاون شرق العاصمة، بينما مازالت اغلب الطرق المؤدية لساحة العباسيين سالكة عدا طريق شارع فارس خوري الذي يشهد سقوط رصاص متفجر مع قذائف الهاون بين وقت وآخر.

وشهد تحليق الطيران تراجعا ملحوظا مقارنة باليومين الماضيين من المعركة .