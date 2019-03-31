آخر صيحات الموضة في عرض أزياء لـ الألبسة الرجالية في مدينة المعارض

شهدت مدينة المعارض بدمشق الحدث الاقتصادي الصناعي الأبرز والمتمثل في معرض “صنع في سورية ” التخصصي للألبسة الرجالية وبمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية، إضافة الى وجود رجال أعمال وصناعيين وتجار عرب.



ويعتبر المعرض الأكثر أهمية على صعيد الترويج والتعريف بالصناعات النسيجية السورية لكل رجال الأعمال والمتخصصين والعاملين في قطاع الصناعات النسيجية للتلاقي والتباحث وعقد الصفقات التجارية والصناعية.



ولعب دوراً أهله لأن يكون في طليعة المعارض التخصصية في سورية وذلك في إقامة عرض أزياء للألبسة الرجالية ضمن فعاليات المعرض.



ففي يومه الثاني أقيم عرضان للألبسة الرجالية وأخر صيحات الموضة في عالم الألبسة الرجالية وذلك في تمام الساعة الثالثة والسادسة مساء وسيكون غدا السبت عرضان الساعة الثالثة والسادسة.



صناعة الألبسة والنسيج تعود مجدداً إلى التألق بهمة وإرادة وجهد كبير، لتكون على موعد مع الإنطلاق الأوسع في الأسواق التصديرية، من خلال التكامل والتضافر في العمل الدؤوب الذي يقوم به كل من اتحاد المصدرين السوري واتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج.



وكالات