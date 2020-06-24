"آبل" تكشف عن خاصية ثورية بهواتف "أيفون"

أعلنت شركة "آبل" عن تحديث لنظام تشغيل هاتف "أيفون"، اليوم الاثنين، والذي سيسمح للسائقين باستخدام جوالاتهم كمفاتيح لفتح وتشغيل السيارات الرقمية.





وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، لبدء استخدام "أيفون" بهذا الشكل، يجب إقرانه (يمكن استخدام ساعة آبل الذكية كبديل للهاتف) بسيارة تدعم الميزة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "كار كي".



واعتمادًا على كيفية إعداد المستخدم لملف التعريف الخاص به، قد يضطر إلى إجراء مسح ضوئي للوجه أو مسح بصمة الإصبع لفتح سيارته في كل مرة يقترب فيها.



يمكن أيضًا استخدام "الوضع السريع" لتخطي المسح البيومتري، وبمجرد دخول السيارة، وفي حال لا يزال هاتف "أيفون" الخاص بالسائق في جيبه أو حقيبته، يمكن تشغيل المحرك مباشرة.كما سيتمكن مستخدمو "كار كي" من مشاركة المفاتيح الرقمية مع أحد أفراد العائلة أو الأشخاص الموثوق بهم، عبر خدمة "آي مسج" للتراسل، ويمكن لمالك السيارة تحديد الوقت الذي يستطيع فيه مستلم المفتاح المشترك تشغيل السيارة.



ستكون شركة "بي إم دبليو" –كما كان متوقعًا- أول من يقدم خدمة "آبل كار كي"، والتي ستتوافر في سياراتها من الفئة الخامسة لعام 2021، ابتداءً من يوليو/ تموز القادم.