«F-35» البريطانية في أجواء سوريا والعراق

نفّذت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني، من طراز «F-35»، طلعات في الأجواء السورية والعراقية، انطلاقاً من قبرص خلال الأسابيع الماضية.



وكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن قيادة سلاح الجو نقلت 6 مقاتلات من هذا الطراز إلى قاعدة «أكروتيري» في قبرص، خلال أيار الماضي، موضحة أن تلك الطائرات نفّذت أكثر من 14 طلعة فوق سوريا والعراق، ضمن مهمات استخبارية في إطار مكافحة «داعش»، على حد قول الوزارة.



وأشارت الأخيرة إلى أن الطائرات لم تنفّذ أي عمليات قصف خلال تلك الطلعات، رغم جاهزيتها، من ناحية التسليح، لذلك. ومن اللافت أن عدد الطائرات التي جرى نقلها إلى قبرص، هي 14 من أصل 17 طائرة تملكها بريطانيا من هذا الطراز فقط.