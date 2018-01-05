«نار وغضب» رغماً عن أنف ترامب

على الرغم من دعوة محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف نشره، يصل كتاب «نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض»، اليوم الجمعة إلى الأسواق، بعدما كان مقرّراً نشره يوم الثلاثاء المقبل. هذا ما أعلنه كاتبه وناشره مايكل وولف على تويتر، قائلاً: «يمكنكم شراؤه غداً (اليوم). شكراً سيدي الرئيس».

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، نُشرت مقاطع من الكتاب في العديد من الوسائل الإعلامية، أوّل من أمس الأربعاء ما استدعى رد فعل غاضباً من البيت الأبيض. وحصلت «أ ف ب» على نسخة من الرسالة التي وجهّها محامي ترامب، تشارلز هاردر، إلى وولف ودار النشر «هنري هولت وشركاه». وجاء في النص أن الكتاب يحتوي على «العديد من التصريحات الكاذبة حول ترامب و/أو التي لا أساس لها». وكان ترامب قد أصدر بياناً يندّد فيه بالتصريحات التي أدلى بها مستشاره السابق ستيف بانون للكتاب، واعتبر أنّ المخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض «فقد عقله».