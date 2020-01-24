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«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً

قُتِل عدد من الجنود الأتراك والمسلحين المدعومين من أنقرة، جرّاء انفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان في ريف الرقة الشمالي. 

وذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية، نقلاً عن مصادر أهلية، أن «سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية». 

وأشارت المصادر إلى أن «سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال التركي توجّهت إلى مكان الانفجار، وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية». 

وكان أربعة جنود أتراك قضوا في انفجار سيارة مفخخة منذ نحو أسبوعين، في قرية الأربعين في ريف رأس العين. واتهمت أنقرة، حينها، «قسد»، بالمسؤولية عن التفجير.