«مسلحو المصالحات» رفعوا دخول تركيا تهريباً إلى ألف دولار!

رفع ما بات يطلق عليهم «مسلحو المصالحات»، ممن قدموا إلى محافظة ادلب من مناطق أخرى جراء المصالحات الوطنية فيها، سعر تهريب الأشخاص إلى تركيا إلى خمسة أضعاف جراء تشديد حرس الحدود التركي «الجندرما» الإجراءات الأمنية في طرق عبورهم إليها بطريقة غير شرعية، ما انعكس وبالاً على المدنيين الراغبين أو المضطرين إلى اتباع الطريقة ذاتها.

وقالت مصادر أهلية على صلة بمافيات تهريب الأشخاص إلى تركيا في ادلب إن سعر تهريب الشخص الواحد ارتفع خلال عام واحد من 200 إلى 1000 دولار (الدولار نحو 540 ليرة) دفعة واحدة بعد تنفيذ بنود العديد من الاتفاقات الخاصة بالمصالحات الوطنية بين المسلحين والجيش العربي السوري الذي سمح بمغادرتهم من مناطقهم التي يحاصرها إلى ادلب.

وعزت المصادر ارتفاع سعر التهريب إلى محاولة معظم هؤلاء المسلحين اللجوء إلى تركيا بسبب سوء معاملتهم في ادلب من نظرائهم المحليين والسكان وزجّهم عنوة من قبل الميليشيات المسلحة في جبهات القتال عدا عن اتخاذ السلطات التركية قرارات وإجراءات أمنية مشددة تمنع عبورهم الحدود إلا أن فساد عناصر الشرطة الحدودية التركية التف على القراررات مقابل زيادة الأموال التي يقبضونها بالعملات الصعبة.

ويخشي سكان محليون في ادلب من موجة غلاء جديدة في سعر تهريب الأشخاص مع اقتراب موعد تنفيذ بنود اتفاق البلدات الأربع الذي شمل بلدتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق والفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب بعدما أدت المصالحات السابقة في الغوطة الشرقية وإجلاء مسلحي حلب نهاية العام الفائت بالإضافة إلى ترحيل الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بحمص أخيراً إلى ادلب إلى تضاعف أثمان التهريب أضعاف مضاعفة.

وتضم مدن حارم وسلقين ودركوش الحدوديات في ادلب مع تركيا أهم منافذ التهريب مع تركيا. كما تنشط شبكات التهريب في معبري بلدتي خربة الجوز وأطمة المخصصين للحالات الإنسانية، بحسب زعم السلطات التركية، وترتبط بعلاقات جيدة مع «الجندرما» التركية في تجارة مزدهرة تدر أموالاً طائلة بملايين الدولارات.

وقال أحد عناصر شبكات التهريب النشطة في خربة الجوز التابعة لجسر الشغور إنه لا حاجة لقيادات المسلحين لإذن دخول إلى تركيا لأنهم يتخطون المعابر غير الشرعية بيسر وسهولة وبضوء أخضر من السلطات التركية كون معظمهم من المستثمرين في تركيا أو ممن لديهم عقارات كثيرة داخلها وحسابات بنكية ضخمة في بنوكها.

المصدر: الوطن