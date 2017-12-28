«مداد»: ارتفاع ملحوظ في الطلب على الدولار سببه المضاربة من متعاملين كبار

حافظت أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق «السوداء» على مستوياتها بين 454 و458 ليرة سورية، مع تذبذبات محدودة بين ليرة إلى ليرتين بين سوق وآخر، وذلك خلال اليومين الماضيين، بعد أن انخفض دون مستوى 460 ليرة في أول أيام العطلة الرسمية الماضية.

مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا انخفاض صرف الليرة مؤخراً لارتفاع ملحوظ في الطلب على الدولار الأميركي مدفوعاً بعمليات مضاربة يقوم بها بعض كبار المتعاملين في السوق السوداء. وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الكميات المعروضة من الدولار في السوق الموازية جراء تحول جزء كبير من الحوالات من السوق الموازية (المبالغ الأقل من 500 دولار أميركي) إلى السوق الرسمية، وذلك بعد تخفيف السلطات النقدية

مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا انخفاض صرف الليرة مؤخراً لارتفاع ملحوظ في الطلب على الدولار الأميركي مدفوعاً بعمليات مضاربة يقوم بها بعض كبار المتعاملين في السوق السوداء. وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الكميات المعروضة من الدولار في السوق الموازية جراء تحول جزء كبير من الحوالات من السوق الموازية (المبالغ الأقل من 500 دولار أميركي) إلى السوق الرسمية، وذلك بعد تخفيف السلطات النقدية