«مجلس سوريا الديموقراطية» الكردي: نحو تفاوض مع الدولة السورية

أكد مسؤولون في «مجلس سوريا الديموقراطية» أن أحد أهداف المؤتمر المنعقد حالياً للمجلس وعدد من الشخصيات السياسية في مدينة الطبقة، هو «تشكيل منصة للتفاوض مع النظام السوري».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، حكمت حبيب، قوله إن هذه المنصة «ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، كما ستشمل الرقة ودير الزور ومنبج».

وجاء هذا التوجه بالتوازي مع نشاط لافت في مستوى التفاوض بين دمشق ومكونات «مجلس سوريا الديموقراطية» السياسية، وأسفر ذلك عن بعض الخطوات، أهمها دخول موظفين حكوميين للإشراف على سد تشرين على نهر الفرات.

وافتتحت أعمال المجلس أمس بعدد من المداخلات، ليتم بعدها انتخاب رياض درار وأمينة عمر لشغل منصب الرئاسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديموقراطية»، وانتخاب إلهام أحمد لرئاسة «المجلس التنفيذي» لـ«مجلس سوريا الديموقراطية».