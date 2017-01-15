«مايكروسوفت» تُطلق نظارات ذكية للبحث عن الأشياء المفقودة

طوّرت شركة «مايكروسوفت» جهازاً تقنياً جديداً، أُطلق عليه اسم «عدسة الهولو» (HoloLens)، وهو عبارة عن نظارات رؤية افتراضية تذكر شكل الشيء وتاعد في إيجاده عند ضياعه.



وذكر موقع «هافينغتون بوست» أن الجهاز يعمل على تذكّر شكل الشيء عند رفعه أمام النظارات، التي ثُبّتت بها كاميرات صغيرة، وعندما يكون الشيء المتتبع لاحقاً في مجال رؤية النظارات فإنها تقوم بتسجيل مكانه، وتحديد المكان الأخير الذي وُضع فيه.



ويعتقد الخبراء أن هذه التقنية ستكون لها فوائد كبيرة، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من المشكلات العقلية، إضافة إلى كبار السن الذين يجدون صعوبة في تذكّر أماكن أشيائهم اليومية.



وقال رائد الأعمال ومستشار الإنترنت مات ويب: «مايكروسوفت لديها التكنولوجيا اللازمة لإعطاء الناس عقلاً إضافياً، وسيسمح لهم ذلك بعدم نسيان أي شيء مرة أخرى».



وأشار رئيس السياسات في جمعية الزهايمر، جورج ماكنمارا إلى أن «النظارات تمكن الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر للعيش بشكل مستقر فترة أطول»، مؤكداّ أن ذلك «يقلل من شعورهم بالتوتر ويحسن مستوى حياتهم».



ولم يتم تحديد موعد محدد لتوفير هذه النظارات في الأسواق إلا أن الناطق الرسمي باسم الشركة صرّح بأنه تم منح براءة الاختراع لهذا الابتكار.

وكالات