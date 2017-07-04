«ما تهكليه للهم» صارت أغنية

نالت عبارة «ما تهكليه للهم» التي اشتهر بها النجم تيم حسن في مسلسل «الهيبة» بدور «شيخ الجبل» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، شهرة واسعة بين الناس.

وقد استوحى الفنان اللبناني علاء اللباد أغنيته الجديدة من هذه العبارة حيث أطلق أغنية حملت عنوان «ما تهكليه للهم»، من كلمات فادي مرجان، ألحان وتوزيع علي حسون، ومن كلمات الأغنية: «معقولة شو بحبك.. لا لا مش معقول.. ليلي نهاري فيكِ.. أنا بالي مشغول.. عهد عليّ عزك.. أنا ابن أصول.. طول ما بعروقي دم.. وبتنفس حبك وبشم.. ما تخافي من شي بالعالم.. ما تهكليه للهم».

وكالات