«كيلدين» الاستطلاعية الروسية تصل سورية

وصلت سفينة «كيلدين» الاستطلاعية المتوسطة الروسية إلى قبالة السواحل السورية للانضمام إلى مجموعة السفن الحربية الموجودة في البحر المتوسط.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصدر عسكري روسي قوله أمس: «عبرت سفينة كيلدين الاستطلاعية المتوسطة الأحد (أول من أمس) مضائق البحر الأسود وتوجهت إلى سواحل سورية».

يذكر في هذا السياق أن سفينة «ليمان» الاستطلاعية المتوسطة التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود تقوم بدوريتها منذ نحو 100 يوم قرب سواحل سورية. وتقوم سفينتا «ليمان» و«بريازوفيه» حالياً بمتابعة تدريبات حلف شمال الأطلسي «ناتو» العسكرية المسماة «درع البحر» التي تجري في البحر الأسود حتى 10 شباط الحالي.

وكالات